Задержанный полицейскими в Минусинске нетрезвый водитель ВАЗа арестован судом на 10 суток

Мужчина не имел водительских прав.

Задержанный российскими правоохранительными органами в городе Минусинске нетрезвый водитель ВАЗа арестован судом на 10 суток. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД в социальных сетях. Известно, что во время патрулирования территории по маршруту, находящемуся в южной части Красноярского края, специалисты Госавтоинспекции обратили внимание на машину отечественного производства. Водителю легковушки был подан сигнал об остановке, который тот проигнорировал и продолжил движение.

Уходя от преследования, водитель неоднократно на высокой скорости выезжал на полосу встречного движения, совершал опасные манёвры, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью. пресс-служба МВД РФ

Шофер увеличивал скорость и продолжал пытаться скрыться. После предупреждения инспекторов об использовании огнестрельного оружия, полицейский выстрелил по колёсам автомобиля нарушителя. В результате машина была повреждена и остановлена. За рулем оказался местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Показания прибора составили 0,21 мг/л. Также установлено, что ранее мужчина никогда не получал водительского удостоверения.В отношении россиянина составлены административные протоколы. Позже судебная инстанция назначила злоумышленнику наказание в виде административного ареста на 10 суток. Дополнительно злоумышленнику грозит штраф на общую сумму, превышающую 15 тысяч рублей.

СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области.

Фото и видео: МВД Медиа