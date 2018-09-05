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СК сообщил о задержании министра здравоохранения Владимирской области

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Чиновник подозревается в присвоении денежных средств и превышении должностных полномочий.

Министр здравоохранения по Владимирской области обвиняется российскими следователями в присвоении денежных средств в крупном размере и превышении должностных полномочий (по пункту "е" части 3 статьи 286 и части 3 статьи 160 УК РФ). В настоящее время чиновник задержан и решается вопрос о выборе для подозреваемого меры пресечения. Соответствующее заявление через Telegram-канал опубликовало надзорное ведомство по региону. Известно, что в поимке фигуранта расследования принимали участие сотрудники ФСБ.

Следственный комитет полагает, что в период с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял своим подчиненным повышенные материальные выплаты. Частично эти денежные средства по его указанию систематически передавались подозреваемому. С момента назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области, произошедшей в ноябре 2023 года,  мужчина "продолжил данную противоправную деятельность". В настоящее время в медицинском учреждении и по месту текущей работы обвиняемого проведены обыски. 

При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

пресс-служба СК РФ

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: владимирская область, минздрав, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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