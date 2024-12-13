В Липецкой области преступную группу подозревают в незаконном получении денег

Полиция рассказала о задержании членов местной ОПГ.

Организованная преступная группа, в которую входили 12 человек, на территории Липецкой области подозревается в незаконном обналичивании и обороте денежных средств. Соответствующую информация распространили по социальным сетям сотрудники Следственного комитета России и Центра общественных связей ФСБ РФ, правоохранительных органов и ФНС. Злоумышленники обвиняются в махинациях по получению более ста миллионов рублей. В надзорном ведомстве полагают, что злоумышленники подбирали граждан, которые были готовы за символичное вознаграждение передать свои личные сведения для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Далее на подконтрольные мошенникам фиктивные компании в различных банках открывались расчетные счета. С ним поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов денежные средства подозреваемыми обналичивали в кассах кредитных организаций или через банкоматы.

При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей. пресс-служба СК РФ по региону

По факту осуществления криминальной деятельности возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ, а также части 1 статьи 173.1 УК РФ, части 2 статьи 187 УК РФ. Речь идет о нелегальной банковской деятельности, совершенной ОПГ и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также об образовании юридического лица через подставных лиц и неправомерном обороте платежных средств.

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Фото и видео: Следственный комитет России