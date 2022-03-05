В Красноярске обвиняемого в насилии над ребенком осудили на пожизненный срок

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Владислава Харлашина, обвиняемого в сексуальном насилии и угрозе убийством в отношении девятилетней девочке. Известно, что отбывать наказание 46-летний мужчина будет в колонии строгого режима. Дополнительно фигурант расследования компенсирует семье потерпевшего ребенка один миллион рублей в качестве причиненного морального вреда.

Следственный комитет уточнил, что лабораторные результаты экспертизы показали, что злоумышленник страдает наркоманией и психическим расстройством в форме педофилии. Он обвинялся в угрозе убийством (части 1 статьи 119 УК РФ), действиях сексуального характера (пункту "а" части 5 статьи 132 УК РФ), сбыте запрещенных веществ (пункту "в" части 4 статьи 228 УК РФ), видеосъемке в целях изготовления порнографических материалов (пункту "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ) и проникновении в жилище (части 1 статьи 139 УК РФ).

Напомним, что в ноябре 2023 года в Красноярске мужчина проследил за девочкой, затем проник в ее квартиру в тот момент, когда в помещении не было взрослых. Там подозреваемый надругался над ребенком и снял все происходящее на камеру мобильного устройства. Девочке позвонила мама, поэтому обвиняемый приставил нож к девочке и угрожал ей убийством в том случае, если она расскажет родительнице о случившемся. Затем преступник вколол ребенку три инъекции с наркотическим средством. В результате здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред. В прокуратуре рассказали, что злоумышленник на момент совершения преступления имел непогашенные судимости за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2008 году, а также за грабеж в 2019 году.

Суд обязал закрыть незаконную гостиницу в квартире на Большой Конюшенной.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал пресс-службы Красноярского краевого суда