Жителя Петербурга выгнали из квартиры на Тихоокеанской школьник, стрелок и безработный юноша

Главарь банды успел скрыться с места преступления до прибытия сотрудников МВД, бросив товарищей.

В пятницу, 26 августа, житель Тихоокеанской улицы обратился в полицию и рассказал стражам порядка, что трое неизвестных выгнали его из квартиры.

Правоохранители задержали злоумышленников. Подозреваемыми оказались 17-летний школьник и 18-летний безработный молодой человек. Мужчины постучали в дверь заявителя, а затем, угрожая пистолетом, выгнали его из дома.

Полицейские нашли и третьего участника ограбления. Им оказался 44-летний мужчина, который открыл огонь из оружия. Отметим, что главарь банды успел скрыться с места преступления до прибытия сотрудников МВД, бросив товарищей. Известно, что злоумышленник ранее привлекался к ответственности по статье 158 части 1 УК РФ (кража).

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv