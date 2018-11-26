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В Петербурге разыскивают отца, развратившего шестилетнего сына
Сегодня, 7:36
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lesjasap

В Петербурге разыскивают отца, развратившего шестилетнего сына

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Заявление в полицию на бывшего гражданского мужа написала петербурженка.

В правоохранительные органы Петербурга обратилась 30-летняя жительница города, которая заявила о развращении шестилетнего сына. Преступление было якобы совершено его родным отцом три месяца назад. На данный момент злоумышленника разыскивают.

По данным полиции, мужчина вступил в близость с ребенком в тот момент, когда мальчик навещал его в квартире по Кондратьевскому проспекту. Оперативники установили, что 41-летний петербуржец ранее уже привлекался. Его обвиняли по статье за угрозу убийством, но после уголовное дело закрыли по договоренности сторон.

Ранее Piter.tv писал о том, что чайные промоутеры вновь добрались до Невского проспекта.

Фото: Piter.tv

Теги: педофил, педофилия, развращение ребенка, розыск
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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