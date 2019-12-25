Петербуржца заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети

Мужчина оправдал действия Брентона Тарранта, совершившего теракт в Новой Зеландии.

В среду, 15 июля, петербургские полицейские возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, по подозрению в этом деянии еще 19 мая был задержан 32-летний петербуржец Игорь Ю.

Как выяснилось, в течение нескольких месяцев мужчина оставил в соцсети "ВКонтакте" 17 комментариев, в которых прослеживалась попытка возбудить межнациональную ненависть. В обсуждении к одному из материалов в паблике "Плохие новости" петербуржец публично оправдал действия Брентона Тарранта, совершившего 15 марта прошлого года теракт в Новой Зеландии. Также Игорь Ю. в нескольких комментариях унизил мусульман и призвал избавиться от них. Высказывание пользователя собрало более 50 лайков.

Петербургская полиция выяснила у правоохранителей Новой Зеландии, что произошедшее в Крайстчерче действительно признано терактом. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Пулково задержали ещё одну сотрудницу офиса мошенников на Невском.

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