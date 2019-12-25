В Пулково задержали ещё одну сотрудницу офиса мошенников на Невском

Мошенники обещали помочь с трудоустройством гражданам, однако не исполняли своих обещаний.

В Петербурге задержали женщину, которая подозревается в причастности к уголовному делу, связанными с мошенничествами в сфере трудоустройства. Ее поймали в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

31-летняя женщина является менеджером коммерческой фирмы. Ранее на организацию на Невском проспекте пожаловались 10 обманутых граждан.

По версии полиции, злоумышленники, действуя от лица реально существующей фирмы, предлагали помочь людям в трудоустройстве и предлагали медицинскую книжку за 2,5 тысячи рублей. После получения денег своих обещаний они не исполняли.

Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны двое мужчин и женщина. Одного из соучастников отправили под домашний арест, двух других заключили под стражу. Еще одна подозреваемая пробудет в следственном изоляторе до избрания меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, что в ходе разбирательства с мошенниками погиб студент СПбГУ Владислав Голиков. Охранник выстрелил молодому человеку в голову.

Фото: Piter.TV