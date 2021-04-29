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Петербуржца арестовали на трое суток за нецензурную брань на протестной акции 21 апреля

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Задержание было жестким: мужчину повалили на асфальт, затем применили электрошоке.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Владимира Туровца, который нецензурно выражался во время протестной акции 31 апреля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина на Сенной площади рассуждал о том, что у него одно имя и отчество с президентом. В этот момент его схватили полицейские. Они использовали электрошокеры. Подтверждение есть на видео, опубликованном Piter.TV

В суде Туровец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили 3 суток административного ареста. 

В МВД объяснили применение электрошокера при задержаниях в Петербурге. 

Видео: Piter.TV

Теги: арест, мат, нарушение общественного порядка, элкетрошокер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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