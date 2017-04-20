В МВД объяснили применение электрошокера при задержаниях в Петербурге

По данным МВД, в Петербурге на акцию протеста 21 апреля вышли 4,5 тысячи человек.

Жалоб на действия сотрудников полиции при задержании участников несанкционированного митинга в Петербурге не поступало. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В случае поступления таких жалоб они будут рассмотрены в установленном законом порядке. МВД

Также в ведомстве пояснили, что сотрудники полиции имеют право применять электрошокеры при задержаниях, так как они относятся к категории спецсредств, входящих в снаряжение сотрудников.

По данным МВД, в Петербурге на акцию протеста 21 апреля вышли 4,5 тысячи человек, в Москве – 6 тысяч, в других городах – примерно 3,9 тысячи. Петербургские суды рассмотрели около 150 дел по задержанным участникам митинга.

Фото: Фотобанк Moscow-Live / Flicker

Видео: Piter.TV