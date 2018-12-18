Суд арестовал мужчину за оправдание теракта в петербургском метро

3 апреля 2017 года во время теракта погибли 15 человек.

В СИЗО отправили жителя Петербурга Алишера Джураева, который разместил в сети материалы, оправдывающие теракт в петербургском метро в апреле 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алишера Джураева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). объединённая пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемый не был против заключения и сказал, что решение этого дела остается на усмотрение суда. По данным следствия, в день теракта Джураев разместил в приложении Zello две аудиозаписи, которые оправдывали террористические действия в метро.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: благотворительная организация "Прерванный полет".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург