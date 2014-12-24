Россиянин передавал американцам данные о военнослужащих.

Областная судебная инстанция по Оренбургской области приговорила к 19 годам заключения за государственную измену 31-летнего местного жителя, который передавал американскому Федеральному бюро расследований персональные данные р российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Специалисты уточнили, что фигурант расследования был пойман еще в январе 2023 года. Он подозревался по статье за оказание помощи иностранной организации в деятельности, нацеленной против безопасности страны. Теперь россиянин будет отбывать срок наказания в колонии строгого режима.

Вынесен обвинительный приговор жителю 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных части 5 статьи 274.1 УК РФ и статьи 275 УК РФ ЦОС ФСБ РФ

Следствию удалось подтвердить факт установления злоумышленником отношений конфиденциального сотрудничества с представителями спецслужб Вашингтона. Мужчина передал представителям ФБР установочные и прочие личные сведения о бойцах из ВС РФ. На текущий момент приговор суда в законную силу не вступил.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России