Жителя Омской области заподозрили в убийстве девочки из-за просьбы включить мультфильм

Соседи утверждают, что в семье злоупотребляют спиртными напитками.

В Омской области мужчину заподозрили в убийстве четырехлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в деревне Кольцово Кормиловского района. По версии следствия, в ночь на 1 февраля ребенок попросил включить мультики сожителя своей матери. Находящийся в тот момент в нетрезвом состоянии 38-летний мужчина рассердился на просьбу малолетней и начал ее душить. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию.

Соседи утверждают, что женщина и ее сожитель злоупотребляют спиртными напитками.

Подозреваемого в убийстве задержали. Следствие намерено отправить мужчину в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, будет проведена проверка работы профилактических служб, которые обязаны контролировать условия жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье.

Ранее пропавшую в Новгородской области девочку нашли мертвой.

Фото: СУ СКР по Омской области