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Жителя Нальчика задержали за попытку примкнуть к ВСУ

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Мужчина хотел стать участником боевых действий на стороне киевского режима.

Российскими силовиками задержан житель города Нальчика Кабардино-Балкарской республики, который пытался через территорию Белоруссии уехать на Украину и примкнуть к Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал Центр общественных связей ФСБ РФ. 

Песечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.  Задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях.

ЦОС ФСБ России

Эксперты добавили, что фигурант расследования следовал инструкциям украинского военнослужащего. Мужчина приобрел медикаменты, в том числе некоторое количество препаратов обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия. Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело о покушении на государственную измену.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: всу, госизмена, кабардино-балкария, нальчик, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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