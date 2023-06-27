Мужчина хотел стать участником боевых действий на стороне киевского режима.

Российскими силовиками задержан житель города Нальчика Кабардино-Балкарской республики, который пытался через территорию Белоруссии уехать на Украину и примкнуть к Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление сделал Центр общественных связей ФСБ РФ.

Песечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях. ЦОС ФСБ России

Эксперты добавили, что фигурант расследования следовал инструкциям украинского военнослужащего. Мужчина приобрел медикаменты, в том числе некоторое количество препаратов обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия. Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело о покушении на государственную измену.

Уголовное дело против Пригожина не прекратили.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России