Уголовное дело против Пригожина не прекратили

Других подробностей относительно расследования не приводится.

Уголовное дело против Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа пока не закрыто. Об этом сообщил источник РИА Новости в Генпрокуратуре.

Других подробностей относительно расследования не приводится.

Напомним, что ночью на субботу, 24 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону после ложных заявлений Пригожина о нанесении ударов по тыловым лагерям частной военной компании российскими военнослужащими. Данные опровергли в Минобороны и в ФСБ.

На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, в результате которых продвижение ЧВК по территории страны было остановлено. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Пригожин уехал в Белоруссию. Уголовное дело в отношении него будет прекращено, однако пока оно по-прежнему актуально.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО.

Фото: Telegram / РИА Новости