В Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО

Общегородской выпускной для столичных школьников состоится 1 июля.

Все ограничения, которые действовали в российской столице с момента введения режима контртеррористической операции (КТО), были сняты. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что общегородской выпускной для школьников состоится 1 июля. Он также поблагодарил население за спокойствие и понимание.

Напомним, что режим КТО действовал в Москве, Подмосковье и Воронежской области с субботы, 24 июня. Жителей регионов предупредили об ограничениях на дорогах и попросили воздержаться от поездок по городу. Также были отменены запланированные ранее массовые мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что во время прохождения колонии ЧВК "Вагнер" в воронежском селе было повреждено 19 домов.

Фото: Telegram / РИА Новости