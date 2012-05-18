Во время прохождения колонии ЧВК "Вагнер" в воронежском селе было повреждено 19 домов

Угрозы для целостности зданий или надворных построек нет.

В субботу, 24 июня, во время прохода колонны ЧВК "Вагнер" в селе Елизаветовка Павловского района Воронежской области оказались повреждены 19 домов. Об этом заявил глава района Максим Янцов в своём Telegram-канале.

Ущеб был нанесён в ходе перестрелки. Угрозы для целостности зданий или надворных построек нет, подчеркнул Янцов.

Руководитель добавил, что территория, попавшая в зону обстрела, обследуется властями и специалистами гражданской обороны. Местным жителям будет оказана помощь в устранении повреждений.

Ранее мы сообщили о том, что техника ЧВК "Вагнер" повредила 10 тыс.кв.м. дорог в Ростове-на-Дону.

Фото: РИА Новости