Техника ЧВК "Вагнер" повредила 10 тыс.кв.м. дорог в Ростове-на-Дону

Ремонт асфальтового покрытия стартует с 25 июня.

В субботу, 24 июня, военная техника ЧВК "Вагнер" повредила дороги Ростова-на-Дону. О масштабах ущерба сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

По словам руководителя, специалисты провели обследование дорожного покрытия, по которому прошлась военная техника. По предварительной информации, более 10 тыс. кв. м. асфальта оказались повреждены. Больше всего пострадал Буденновский проспект.

Также Логвиненко добавил, что дорожный ремонт начинается с воскресенья. Он займёт около 2-х дней.

Ранее Росавтодор сообщил о снятии всех ограничений на российских трассах.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону