Росавтодор сообщил о снятии всех ограничений на российских трассах

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ближайшее время в стране снимут режим контртеррористической операции.

Все ранее введённые ограничения на трассах в российских регионах были сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора.

Напомним, что в субботу дороги были частично перекрыты в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях и ряде других регионов. Меры были приняты в связи с действиями со стороны ЧВК "Вагнер": на данный момент ситуация разрешилась.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ближайшее время в стране снимут режим контртеррористической операции. Кроме того, будет прекращено уголовное дело, возбуждённое в отношении Евгения Пригожина. Предприниматель уехал в Белоруссию и объявил об отводе бойцов в полевые лагеря после успешных переговоров с президентом соседней страны Александром Лукашенко.

Ранее мы сообщили о том, что МИД Израиля намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)