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МИД Израиля намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве
Сегодня, 9:39
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МИД Израиля намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве

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Мера принимается в связи с ожидаемым потоком запросов на визы.

После попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" глава МИД Израиля Эли Коэн заявил о намерении страны усилить присутствие консулов израильской стороны Петербурге и Москве. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Коэн подчеркнул, что Иерусалим готов к любому возможному сценарию. Мера принимается в связи с ожидаемым потоком запросов на визы.

 По оценкам дипведомства, на данный момент в РФ проживают около 70 тыс. израильтян и около 500 тыс. евреев, а также лиц, имеющих право на репатриацию.

Ранее мы сообщили о том, что Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка".

Фото: Pxhere

Теги: политика, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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