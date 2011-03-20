МИД Израиля намерен усилить консульское присутствие в Петербурге и Москве

Мера принимается в связи с ожидаемым потоком запросов на визы.

После попытки мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" глава МИД Израиля Эли Коэн заявил о намерении страны усилить присутствие консулов израильской стороны Петербурге и Москве. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Коэн подчеркнул, что Иерусалим готов к любому возможному сценарию. Мера принимается в связи с ожидаемым потоком запросов на визы.

По оценкам дипведомства, на данный момент в РФ проживают около 70 тыс. израильтян и около 500 тыс. евреев, а также лиц, имеющих право на репатриацию.



Ранее мы сообщили о том, что Лавров высказался о предстоящем форуме "Россия — Африка".

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