Жителя Мурино жестоко избили во время конфликта в подъезде

Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами головы.

Вечером 13 февраля в Мурино госпитализировали 35-летнего местного жителя в тяжелом состоянии. Пострадавший рассказал, что его избил неизвестный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел в подъезде дома №7 на Петровском бульваре. Пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной теменной области и переломом основания черепа.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего механика, проживающего в том же доме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV