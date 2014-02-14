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В дачном домике в поселке Понтонный злоумышленник избил и изнасиловал женщину
Сегодня, 12:44
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himif

В дачном домике в поселке Понтонный злоумышленник избил и изнасиловал женщину

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Мужчину задержали по горячим следам.

Утром 12 февраля в полицию обратился 59-летний житель поселка Понтонный. Мужчина сообщил, что на АЗС на Вознесенском шоссе пришел неизвестный и рассказал о своей изнасилованной знакомой. Со слов незнакомца, это произошло в дачном домике неподалеку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция установила, что вечером 10 февраля в садовый дом на Вознесенском шоссе вошел малознакомый мужчина по имени "Али" и, ударив сзади 47-летнюю жительницу Брянской области, изнасиловал ее. После этого злоумышленник скрылся. Позднее в полицию поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи: медики госпитализировали из этого дома избитую женщину в удовлетворительном состоянии. У несчастной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, выпадение прямой кишки и множественные ссадины и гематомы.

По горячим следам полиция задержала предполагаемого насильника, им оказался 27-летний неработающий уроженец Узбекистана, зарегистрированный в Москве. Мужчину доставили в полицейский отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Ранее мы писали, что пьяного внука задержали по подозрению в убийстве бабушки в Сертолово.

Фото: pixabay

Теги: избиение, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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