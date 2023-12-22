Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаж

Мужчина подозревается в передаче сведений киевским кураторам.

Сотрудники ФСБ России по Донецкой народной республике задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже. Соответствующей информацией с журналистами поделились в региональном управлении силовой структуры. Оперативники уточнили, что в рамках мероприятий было установлено, что задержанный мужчина передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии. В настоящее время следственное подразделение ведет уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости