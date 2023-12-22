ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии

Подозреваемый нейтрализован при задержании.

Сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта в одном из административных зданий в Карелии. Специалисты из Центра общественных связей силового ведомства страны объяснили, что готовивший теракт по заданию украинских спецслужб гражданин Белоруссии был нейтрализован во время попытки задержания. Подозреваемый открыл огонь по оперативникам из огнестрельного оружия. Речь идет об иностранце 1974 года рождения. По заданию киевских кураторов мужчина заранее изъял из оборудованного оружейного схрона средства поражения, а также самодельное взрывное устройство. Злоумышленник планировал использовать эти предметы в городе Олонце.

... являлся членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" (запрещена в РФ как террористическая и экстремистская организация) и находился в межгосударственном розыске. ЦОС ФСБ РФ

Во время проведения операции ФСБ сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. В схроне белоруса удалось найти самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (британского производства), электродетонатор М-6 американского производства, бытовой таймер, а также пистолет Макарова и боеприпасы. Погибший выполнял поручения по сбору сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и работы органов исполнительной власти. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ.

В Петербурге и Ленобласти ликвидировали четыре подпольные мастерские по изготовлению оружия.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ