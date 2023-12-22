По данным следствия, мужчина протащил в свою квартиру коня.

Жителя Кузбасса, который привел в квартиру коня, арестовали на сутки за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Инцидент произошел 5 марта в городе Осинники. По данным следствия, житель многоквартирного дома протащил в свою квартиру коня. Таким оригинальным образом мужчина хотел поздравить супругу с 8 марта. В полиции задержанный признался, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнил, что произошло. Рассмотрев собранные полицейским материалы, суд назначил нарушителю сутки административного ареста.

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Видео: Telegram / Полиция Кузбасса