Жителя Кузбасса, который привел в квартиру коня, арестовали на сутки за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
Инцидент произошел 5 марта в городе Осинники. По данным следствия, житель многоквартирного дома протащил в свою квартиру коня. Таким оригинальным образом мужчина хотел поздравить супругу с 8 марта. В полиции задержанный признался, что был в состоянии алкогольного опьянения и не помнил, что произошло. Рассмотрев собранные полицейским материалы, суд назначил нарушителю сутки административного ареста.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны четверо подозреваемых в 39 мошенничествах при получении страховых выплат.
Видео: Telegram / Полиция Кузбасса
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