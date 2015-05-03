Жителя Кудрово задержали за хищение квартиры на Невском проспекте

Ущерб составил более 1 миллиона рублей.

В среду, 16 ноября, полицейские задержали 27-летнего жителя Кудрово, который подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Об этом рассказали в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В апреле прошлого года мужчина и его подельники обманули собственницу квартиры одного из дома на Невском проспекте. Злоумышленники добились получения доверенности на право продажи квартиры. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". У подозреваемого во время обыска изъяли средства связи, банковские карты, выписки по банковским счетам.

Ранее появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула. Камеры наблюдения засняли момент, когда подозреваемая оставила на скамейке портфель.

Фото: Piter.tv

