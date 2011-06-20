Появилась видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула

Камеры наблюдения засняли момент, когда подозреваемая оставила на скамейке портфель.

Телеканал TRT Haber опубликовал видеозапись с размещением бомбы в центре Стамбула. Запись с камеры наблюдения предоставил департамент полиции города.

Напомним, 13 ноября в центре города на улице Истикляль произошел взрыв. В результате происшествия шестеро погибли, 81 человек пострадали. В организации взрыва подозревают гражданку Сирии Ахлам Альбашир

На опубликованных кадрах женщина с рюкзаком на плечах вышла на улицу. Она также держала в руках сумку. Также камеры наблюдения засняли момент, когда Альбашир оставила на скамейке портфель.

Ранее в Турции опубликовали видео с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле.

Видео: YouTube / TRT Haber