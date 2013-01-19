Женщина держала в руках телефон и смотрела на экран.

В Турции опубликовали видео с подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Бегство неизвестной попало на камеры видеонаблюдения. Женщина была одета в темную одежду и платок. Она также держала в руках телефон и смотрела на экран после взрыва.

Также сообщается, что, по предварительным данным, подозреваемая сидела на скамейке более 40 минут, затем встала, после чего прогремел взрыв.

Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на улице Истикляль прогремел взрыв. Шесть человек погибли, еще 53 пострадали в результате инцидента. Власти Турции расценивают случившееся как теракт.

Ранее турецкое СМИ OdaTv опубликовало фото женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле.

Видео: Telegram / РИА Новости