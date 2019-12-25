Жителя Гатчины с инсультом госпитализировала винтокрылая скорая 

Его спасли от инсульта.

Во вторник, 24 марта, медики вылетели на вертолете Национальной Службы Санавиации на помощь к жителю Гатчины. У мужчины случился инсульт. Об этом сообщила пресс-служба Национальной Санитарной авиации.

Пациенту была оказана скорая медицинская помощь, после чего он был доставлен в Ленинградскую областную клиническую больницу. О текущем состоянии больного информации не поступало.

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Фото: Пресс-служба Национальной Санитарной авиации