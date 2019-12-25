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С места ДТП во Всеволожске госпитализировали пятилетнюю девочку 
Сегодня, 11:13
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lizapoluda

С места ДТП во Всеволожске госпитализировали пятилетнюю девочку 

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Ребенок сильно пострадал в результате аварии.

В среду, 25 марта, на перекрестке Колтушского шоссе и Торгового проезда произошло ДТП. В результате ребенок, находившейся на пассажирском сидении одной из машин, госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел вечером около 19:00. Водители столкнувшихся "Hyundai Solaris" и "Renault", в котором находилась пострадавшая девочка, не получили травм. 

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге невнимательные "Жигули" столкнулись с иномаркой.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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