В Павловске невнимательные "Жигули" столкнулись с иномаркой

Отечественная легковушка слишком резво выскочила со второстепенной дороги, не пропустив другой автомобиль.

Около пяти часов вечера в среду, 25 марта, на одной из улиц Павловска под Петербургом произошло ДТП. У дома 9 корпус 1 по проспекту 9-го января невнимательный водитель "Жигулей" не пропустил иномарку. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Отечественная машина долго стояла на второстепенной дороге, явно выжидая, пока по главной проедет крупный автомобиль. Однако как только иномарка оказалась достаточно близко, "Жигули" решили срочно тронуться в путь и врезались в машину, не успевшую затормозить. Возможно, водитель поверил, что успеет проскочить, и надавил на газ. В результате удара отечественную легковушку развернуло, иномарка почти не получила вмятин.

Есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется.

Ранее мы рассказывали, что на Заставской улице иномарка врезалась в пекарню.

Видео: Piter.TV