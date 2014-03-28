Жителя Дании поразила российская подлодка "Орел"

Его также удивила ее невидимость для радаров.

Жителя Дании поразила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на местный телеканал TV2.

Монтажник Мадс Кристенсен, который работает на мосту через пролив Большой Бельт, заявил СМИ, что он был свидетелем появления в воде подводных лодок, но по размерам все они уступают российскому "Орлу".

Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось <…> Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская! Мадс Кристенсен, монтажник

Он отметил, что видел большие контейнеровозы, но таких эмоций они у него не вызывали.

Специалист по субмаринам, капитан Дитте Дюреборг в комментарии СМИ заявил, российское подводное судно сооружено из особого типа стали, который "защищает" его от радаров. Отмечается, что при проходе через территорию Дании "Орел" соблюдал все международные правила безопасного судоходства.

Данная подлодка следует в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде, который состоится 25 июля.

Ранее подводная лодка "Магадан" вышла на ходовые испытания в Балтийском море.

Фото: Минобороны РФ

