Лодка "Магадан" вышла из Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний, которые продлятся 20 дней.

В воскресенье, 27 июня, новая дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" вышла на ходовые испытания в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства говорится, что "лодка "Магадан" вышла из Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний". Также сообщается, что заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней.

Новая подводная лодка обладает почти бесшумным ходом и мощным торпедным и минным вооружением, а также способна осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Недавно мы сообщали, что специалисты проводили швартовые испытания подводной лодки "Магадан". До начала июня эксперты занимались проверкой навигационной системы корабля, комплекса связи, общекорабельных систем, гидроакустических комплексов, управления и вооружения.

Ранее Piter.tv писал, что теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста.

Фото: Википедия / К-331 "Магадан"