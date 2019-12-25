Экипаж прибыл на новую подлодку "Магадан" Петербурге

До начала лета специалисты проверят навигационную систему корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, управление и вооружение.

Во вторник, 18 мая, экипаж подводкой лодки проекта 636.3 "Магадан" прибыл в Петербург, передает пресс-служба Министерства обороны.

Военные проходили обучение в Обнинском учебном центре ВМФ, а теперь приступили к практическим занятиям в Петербурге. Подводники изучат технические особенности и систему вооружения подводной лодки, находящейся сейчас на завершающемся этапе строительства на Адмиралтейских верфях.

Специалисты начали швартовые испытания подводной лодки "Магадан". До начала июня эксперты занимаются проверкой навигационной системы корабля, комплекса связи, общекорабельных систем, гидроакустических комплексов, управления и вооружения.

Отметим, что "Магадан" является третьей подводной лодки серии Тихоокеанского флота, спущенной на воду 26 марта и готовой на 91%. Корабль был заложен в ноябре 2019 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге на воду спустили корабль "Петр Ильичев".

Фото: пресс-служба Минобороны РФ