В Петербурге на воду спустили корабль "Петр Ильичев"

Корабли проекта 12700 уже зарекомендовали себя на службе.

В среду, 28 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе на воду спустили корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев".

На церемонии присутствовал главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова, который отметил, что корабли этого проекта уже зарекомендовали себя на службе.

"Петр Ильичев" носит имя краснофлотца и Героя Советского Союза, погибшего летом 1945-го в боях с японскими войсками. 18-летний моряк своим телом закрыл амбразуру. Корабль заложили летом 2018 года, он стал вторым в проекте 12700 "Александрит", перед спуском его осветили. Еще четыре корабля на данный момент находятся на верфи в разной степени готовности.

При строительстве специалисты применили новейшие российские технологии, масса корабля значительно меньше в сравнении с металлическим.

Сообщается, что эти корабли – представители нового поколения минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Ранее мы писали, что российские лунные корабли приземлятся под Оренбургом.

Фото: snsz.ru