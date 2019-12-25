Российские лунные корабли приземлятся под Оренбургом

"Орел" и "Орленок" создаются в рамках российской лунной программы.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили, что перспективные лунные корабли "Орел" и "Орленок" будут приземляться в районе города Оренбурга. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра Руслан Мухамеджанов.

По его словам, изначально рассматривались несколько вариантов площадок для приземления. Среди них – Орск, Энгельс, Рубцовск и Оренбург. Оренбург был выбран по той причине, что он расположен ближе к тому месту, куда лунные корабли нужно будет доставить после приземления. Этот аспект важен в целях экономии времени и средств.

Рубцовск находится в 3 600 км от изготовителя, куда необходимо будет доставить корабль после приземления, а Оренбург - в 1 500 км, что сокращает расходы и время доставки корабля. Руслан Мухамеджанов, глава ЦЭНКИ

Отметим, космический пилотируемый корабль "Орел" создается в рамках российской лунной программы. Его первый запуск планируется осуществить в середине декабря 2023 года. Уже известно, что это состоится без присутствия космонавтов на борту. "Орленок" является облегченной версией корабля "Орел", его первый запуск состоится ближе к 2028 году.

Ранее ракета-носитель "Роскосмоса" вывела на орбиту 36 британских спутников связи.

Фото: pixabay.com

