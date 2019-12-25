Глава ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов рассказал о роли компании в работе Роскосмоса и строительстве Восточного

После того, как Спецстрой России был упразднен, космодром Восточный перешел к новому генеральному подрядчику. Им стало АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (АО "ЦЭНКИ") – "дочка" Роскосмоса.

Глава компании Руслан Мухамеджанов рассказал "Нашей Версии" об особенностях работы с объектами "Восточного" и дальнейших перспективах развития.

Руслан Мухамеджанов стал руководителем АО "ЦЭНКИ" в ноябре 2020 года. У него на тот момент уже имелся опыт работы на высших должностях: он возглавлял НИИ СК имени В.П. Бармина. По его мнению, участие компании в реализации масштабного проекта – необходимая для вывода ситуации вокруг Восточного из кризиса, но временная мера. Именно ЦЭНКИ в перспективе будет эксплуатировать объекты космодрома, но профиль компании – сопровождение пусков, а стройку, вероятно, передадут другому подрядчику после оптимизации всех процессов.

Андрей Охлопков, на место которого пришел Мухамеджанов, был досрочно снят с должности из-за срыва сроков на объектах Восточного. На сегодняшний день все строго контролируется на всех уровнях, включая руководство Роскосмоса и президента РФ Владимира Путина.

ЦЭНКИ – это одно из ключевых предприятий Роскосмоса, которое обеспечивает пуски и занимается разработкой стартовых и технических комплексов, заправочных систем. Вне зависимости от того, с какого космодрома осуществляется пуск, в процессе принимают участие специалисты центра. Они также обслуживают старты и поддерживают ракетно-космические комплексы в работоспособном состоянии. Кроме того, ЦЭНКИ поставляет компоненты ракетного топлива.

Непростое наследие

Когда ЦЭНКИ принял недострой на Восточном, обнаружилось множество проблем. Все объекты космодрома были переданы новому генподрядчику в разной степени готовности. В каких-то случаях не было документации по остаточным работам, где-то не хватало данных о закупленных и оплаченных материалах. Многие паспорта и сертификаты оказались утеряны. Все это пришлось приводить в порядок и систематизировать. Как отметил Мухамеджанов, в первую очередь его компания занялась аудитом и инвентаризацией, чтобы иметь представление о том, что имеется в ее распоряжении, и что можно использовать. Но, помимо строительных работ, ей приходится и приводить в порядок документы. В противном случае пришлось бы демонтировать уже установленные конструкции, закупать новые материалы и ставить то, на что есть паспорта. Правда, тогда скорее можно будет говорить о строительстве нового объекта, а не о завершении незаконченной стройки. Еще есть вариант с получением дубликатов документов у заводов-производителей, но сложность в том, что многие из этих предприятий уже обанкротились и перестали существовать. Наконец, последний вариант – привлечение профильных организаций для обследования конструкций и подтверждения возможности их использования. Это непростой и трудоемкий процесс, однако этот способ решения проблемы выглядит наиболее оптимальным.

Приоритетные задачи

К ЦЭНКИ перешли 12 объектов, которые не закончил Спецстрой. По трем из них работы, как уточнил Мухамеджанов, находятся на заключительной стадии: их окончание запланировано на 2023 год. Что касается оставшихся девяти, в первую очередь требуется сдать жилые дома для работников Восточного, комплекс метеообеспечения и комплекс поставки компонентов ракетного топлива. Так как последний не успели закончить к изначально установленному сроку, специалистам центра приходится заправлять ракеты топливом "фактически с колес". То есть, топливо доставляется эшелонами, они прибывают к моменту пуска, и тогда осуществляется заправка ракеты.

При этом Мухамеджанов обратил внимание, что на правительственном уровне присутствует хорошее понимание ситуации с Восточным. Куратором стройки стал лично вице-премьер Марат Хуснуллин, также с ЦЭНКИ активно взаимодействует глава Минстроя Ирек Файзуллин. Оба члена правительства РФ выдвигают самые высокие требования. По словам главы компании-генподрядчика, важнее всего здесь понимание того, что "космодром надо не просто достроить, он должен соответствовать всем необходимым требованиям". Один из промежуточных итогов работы – привлечение к процессу НИЦ "Строительство". Эта организация известна в профильных кругах и обладает определенной репутацией. Ее специалисты помогают ЦЭНКИ решить ряд проблем с недостроем.

Каждому свое

При этом центр предлагает Роскосмосу оставить за ним лишь его стандартные задачи – пуски и конструкторские работы, а строительную компанию-подрядчика выделить в особую структуру. И, как утверждает Мухамеджанов, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин склоняется именно к такому решению, предполагающему, что ЦЭНКИ сформирует отдельное юрлицо, специализирующееся на строительстве.

В составе центра имеется Центр инжиниринга и строительства, однако руководитель ЦЭНКИ уверен в необходимости учреждения нового специализированного юрлица, поскольку компания выполняет огромные объемы работ, задействована в каждом пуске и испытывает определенные кадровые сложности. Поэтому появление отдельной структуры, где будут работать профильные специалисты, и передача ей строительства новых объектов представляется более целесообразным вариантом.

Тем не менее, строительство упомянутых выше 12 объектов будет закончено силами ЦЭНКИ в рамках заключенных договоров и госконтрактов. Мухамеджанов выразил уверенность в том, что благодаря усилиям компании долгострой перейдет в категорию завершенных проектов.

Фото: versia.ru