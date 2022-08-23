Путин похвалил Ким Чен Ына за хороший глазомер

Павел Зарубин показал интересный момент из встречи глав государств в Амурской области.

Во время посещения российского космодрома "Восточный" северокорейский политический лидер Ким Чен Ын сумел с высокой точностью определить размер самого высокого сооружения площадки. Речь идет о мобильной башне обслуживания. Соответствующий инцидент попал на видеозапись камеры, которая следовала со съемочной группой, записавшей рабочий визит главы КНДР в соседнюю страну. Ролик опубликовал в социальных сетях журналист Павел Зарубин. В кадре видно, что иностранный гость предположил, что высота башни составляет 40-50 метров. Владимир Путин уточнил, что на самом деле речь идет о 52 метрах. Российский президент похвалил коллегу за его хороший глазомер.

На глаз все определил. Молодец! Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что утром 16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморский край. Во время посещения города Владивостока политик пришел на балет "Спящая красавица", проходивший на местной сцене Мариинского театра. Равнее на аэродроме Кневичи иностранцу показали три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

Путин назвал чушью публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в СВО.

Фото и видео: Telegram / Зарубин