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Путин назвал чушью публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в СВО

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Россия не просит волонтеров из КНДР стать бойцами на СВО.

 Высказывания о том, что Москва якобы просила привлечь добровольцев из Северной Кореи для участия в специальной военной операции на Украине - это полная чушь. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В Сочи политики провели рабочую встречу, после которой ответили на вопросы СМИ. Такой информацией глава государства поделился с прессой, в ответ на просьбу прокомментировать подобные утверждения, которые распространились в странах коллективного Запада.

Хочу сказать, что это чушь полная.

Владимир Путин, президент РФ

Россия не создает никому угрозы, заявил Путин.

Фото: Kremlin.ru

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, кндр, сво, северная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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