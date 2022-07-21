Путин назвал чушью публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в СВО

Россия не просит волонтеров из КНДР стать бойцами на СВО.

Высказывания о том, что Москва якобы просила привлечь добровольцев из Северной Кореи для участия в специальной военной операции на Украине - это полная чушь. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В Сочи политики провели рабочую встречу, после которой ответили на вопросы СМИ. Такой информацией глава государства поделился с прессой, в ответ на просьбу прокомментировать подобные утверждения, которые распространились в странах коллективного Запада.

Хочу сказать, что это чушь полная. Владимир Путин, президент РФ

Россия не создает никому угрозы, заявил Путин.

Фото: Kremlin.ru

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