Жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына

Подозреваемая нанесла себе серьезные травмы и попала в больницу.

Жительницу Свердловской области подозревают в убийстве малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Каменского района. По версии следствия, в ночь на 2 февраля 20-летняя женщина, находясь у себя в квартире, убила своего девятимесячного сына. Подробности дела не приводятся.

В беседе с "РИА Новости" представитель областного УМВД сообщил, что о произошедшем правоохранителям заявила бабушка убитого ребенка. Уточняется, что сама мать мальчика причинила себе серьезные травмы, вследствие чего была госпитализирована. Врачи оказали ей необходимую медпомощь.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Полицейские задержали подозреваемую в убийстве и ее ранее судимого за кражи сожителя. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения в СИЗО.

Ранее жителя Омской области заподозрили в убийстве девочки из-за просьбы включить мультфильм.

Фото: СК России