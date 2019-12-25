Жительницу Сертолово отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Диагноз еще не подтвержден.

В воскресенье, 29 марта, жители одного из районов Сертолово заметили у себя во дворе машину скорой помощи и врачей в защитных костюмах. Из подъезда вынесли женщину на носилках. Фотографии с места событий были размещены в сообществе Сертолово LOVE CITY.

Как сообщают очевидцы, у пациентки подозревают коронавирус. Точный диагноз пока неизвестен. Подъезд был продезинфицирован сразу после отъезда врачей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти выявлено два новых случая заражения коронавирусом.

Фото: ВКонтакте / club13734