В Ленобласти выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения COVID-19 подтвердилось в Ленинградской области. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.
Одна из заболевших проживает в Тосненском районе, ее супруг уже был госпитализирован. Кроме того, положительный результат теста на коронавирус выявлен у жительницы Кингисеппа, которая отдыхала в Доминиканской республике незадолго до начала пандемии.
Напомним, что на данный момент коронавирус подтвержден у 11 жителей Ленобласти.
Ранее мы сообщали о том, что еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией.
Фото: Pixabay
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