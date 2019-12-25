В Ленобласти выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 11 человек.

Два новых случая заражения COVID-19 подтвердилось в Ленинградской области. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.

Одна из заболевших проживает в Тосненском районе, ее супруг уже был госпитализирован. Кроме того, положительный результат теста на коронавирус выявлен у жительницы Кингисеппа, которая отдыхала в Доминиканской республике незадолго до начала пандемии.

Напомним, что на данный момент коронавирус подтвержден у 11 жителей Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией.

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