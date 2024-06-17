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В Колпино на литейном производстве женщину придавило конструкцией весом 2 тонны
Вчера, 22:36
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В Колпино на литейном производстве женщину придавило конструкцией весом 2 тонны

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Пострадавшая находится в реанимации.

На литейном производстве в Колпино 17 июня на женщину упала железная конструкция весом 2 тонны. Пострадавшую спасают врачи больницы №33, пишет "Фонтанка"

Сотрудница производства решила проконтролировать процесс работы. Когда женщина подошла к одной из конструкций, другая упала, придавив ее. 

Пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали переломы позвоночника, ребра и плеча. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин проверит обстоятельства ДТП на Краснопутиловской улице с самокатом и шестилетним ребенком.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, несчастный случай на производстве
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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