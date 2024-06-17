В Колпино на литейном производстве женщину придавило конструкцией весом 2 тонны

На литейном производстве в Колпино 17 июня на женщину упала железная конструкция весом 2 тонны. Пострадавшую спасают врачи больницы №33, пишет "Фонтанка".
Сотрудница производства решила проконтролировать процесс работы. Когда женщина подошла к одной из конструкций, другая упала, придавив ее.
Пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали переломы позвоночника, ребра и плеча.
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Фото: Piter.TV
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