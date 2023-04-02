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Жительница дома по Кондратьевскому проспекту обнаружила у себя на балконе змею
Сегодня, 18:11
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Жительница дома по Кондратьевскому проспекту обнаружила у себя на балконе змею

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На балконе спасатели увидели небольшого маисового полоза, который забился в угол.

Накануне в ГУ МЧС России по Петербургу поступил звонок от жительницы дома 68 по Кондратьевскому проспекту. Женщина рассказала, что обнаружила у себя на балконе 14-го этажа змею. Спасала "хладнокровную гостью" дежурная смена добровольной пожарной команды ПСО "Экстремум". 

На балконе спасатели увидели небольшого маисового полоза, который забился в угол. Пресмыкающееся было эвакуировано в контейнер, его хозяина не обнаружили. Змею приютила у себя одна из добровольцев "Экстремума". 

Ранее в квартире в Купчино обнаружили летучую мышь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: змея в квартире, кондратьевский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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