Жительница дома по Кондратьевскому проспекту обнаружила у себя на балконе змею

На балконе спасатели увидели небольшого маисового полоза, который забился в угол.

Накануне в ГУ МЧС России по Петербургу поступил звонок от жительницы дома 68 по Кондратьевскому проспекту. Женщина рассказала, что обнаружила у себя на балконе 14-го этажа змею. Спасала "хладнокровную гостью" дежурная смена добровольной пожарной команды ПСО "Экстремум".

На балконе спасатели увидели небольшого маисового полоза, который забился в угол. Пресмыкающееся было эвакуировано в контейнер, его хозяина не обнаружили. Змею приютила у себя одна из добровольцев "Экстремума".

Ранее в квартире в Купчино обнаружили летучую мышь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу