Жительница Всеволожского района победила коронавирус

Одна из трех заболевших коронавирусом в Ленобласти выписана из больницы

В пятницу, 27 марта, из Боткинской больницы выписали жительницу Всеволожского района. Она стала первой из зараженных Ленобласти, справившейся с инфекцией. Такое сообщение от Александра Дрозденко было опубликовано в официальной группе администрации во "ВКонтакте".

Сейчас бывшая пациентка находится дома на самоизоляции. Под наблюдением врачей остаются еще два жителя 47-ого региона, которым диагностировали COVID-19. Дрозденко отметил, что их состояние остается стабильным.

Напомним, что за прошлые сутки в стране подтвердилось 182 новых случая заражения коронавирусом, два человека умерли.

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