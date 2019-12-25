Во "ВКонтакте" появилось сообщество противостояния коронавирусу на территории Ленобласти

Там будут размещаться все необходимые сведения об инфекции.

В пятницу, 27 марта, для пользователей соцсети "ВКонтакте" открылось сообщество "Минус коронавирус. Ленобласть". Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

В рамках сообщества будут размещаться посты с актуальной информацией, которая поможет в борьбе с COVID-19. Так, модераторы уже опубликовали интервью с Александром Дрозденко, посвященное режиму работы областных учреждений во время "президентских каникул".

Поделиться новостями и дать совет по соблюдению самоизоляции сможет каждый пользователь.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Дрозденко пожелал жителям не бояться и провести время с семьей.

Фото: ВКонтакте / minuscovid_lo