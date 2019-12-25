Александр Дрозденко пожелал жителям не бояться и провести время с семьей 

Губернатор уверен, что отдых с родными пойдет на пользу самоизолированным.

В четверг, 26 марта, из дома правительства велась трансляция прямого эфира ЛенТВ24 с главой 47-ого региона Александром Дрозденко.

Беседу с жителями губернатор завершил пожеланиями хорошего настроения, отдыха, любви и мира.

Кроме того, Дрозденко призвал не бояться предстоящего режима самоизоляции, который проходит гораздо более спокойно, чем карантин, а также уделить время родным и близким.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко объявил новый конкурс "Ленинградский домосед".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области