  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
Александр Дрозденко пожелал жителям не бояться и провести время с семьей 
Сегодня, 12:30
103
lizapoluda

Александр Дрозденко пожелал жителям не бояться и провести время с семьей 

0 0

Губернатор уверен, что отдых с родными пойдет на пользу самоизолированным.

В четверг, 26 марта, из дома правительства велась трансляция прямого эфира ЛенТВ24 с главой 47-ого региона Александром Дрозденко. 

Беседу с жителями губернатор завершил пожеланиями хорошего настроения, отдыха, любви и мира. 

Кроме того, Дрозденко призвал не бояться предстоящего режима самоизоляции, который проходит гораздо более спокойно, чем карантин,  а также уделить время родным и близким.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко объявил новый конкурс "Ленинградский домосед".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии