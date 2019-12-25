Дрозденко объявил новый конкурс ”Ленинградский домосед”

Во время прямого эфира на канале ЛенТВ24 губернатор Ленобласти объявил о начале нового конкурса видеороликов "Ленинградский домосед".
Снять небольшой сюжет о самоизоляции, чтобы поднять себе настроение, сможет любой житель 47-ого региона. Для победителей подготовлено большое количество призов:
Каждый может снять короткий фильм, видеосюжет, мультик о том, как его семья и близкие проводят время на домашнем карантине. Ролик не должен быть больше двух минут. Кстати, будут очень интересные призы: телевизоры, телефоны, микроволновые печи, есть за что побороться. Считаю, что любое творчество всегда сплачивает семью.
— пояснил Александр Дрозденко
Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко поделился своим опытом защиты от коронавриуса.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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