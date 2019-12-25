Дрозденко объявил новый конкурс ”Ленинградский домосед”

Он будет проходить онлайн.

Во время прямого эфира на канале ЛенТВ24 губернатор Ленобласти объявил о начале нового конкурса видеороликов "Ленинградский домосед".

Снять небольшой сюжет о самоизоляции, чтобы поднять себе настроение, сможет любой житель 47-ого региона. Для победителей подготовлено большое количество призов:

Каждый может снять короткий фильм, видеосюжет, мультик о том, как его семья и близкие проводят время на домашнем карантине. Ролик не должен быть больше двух минут. Кстати, будут очень интересные призы: телевизоры, телефоны, микроволновые печи, есть за что побороться. Считаю, что любое творчество всегда сплачивает семью. — пояснил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Дрозденко поделился своим опытом защиты от коронавриуса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области