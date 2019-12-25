Александр Дрозденко поделился своим опытом защиты от коронавриуса 

Губернатор Ленинградской области рассказал о личных мерах профилактики против коронавирусной инфекции. Это универсальные советы, доступные любому рядовому гражданину.
Утро регионального главы начинается с проверки температуры: все показания градусника он сверяет с результатами вечернего замера. Перед выходом из дома Дрозденко использует оксолиновую мазь, которая защищает слизистую носа.
Губернатор соблюдает гигиенические процедуры и на рабочем месте, несколько раз в день протирая руки бактерицидными салфетками.
Ранее мы рассказывали о том, что нарушение самоизоляции в Ленобласти будет караться штрафом.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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