Александр Дрозденко поделился своим опытом защиты от коронавриуса 

Глава 47-ого региона измеряет температуру и использует оксолиновую мазь.

Губернатор Ленинградской области рассказал о личных мерах профилактики против коронавирусной инфекции. Это универсальные советы, доступные любому рядовому гражданину.

Утро регионального главы начинается с проверки температуры: все показания градусника он сверяет с результатами вечернего замера. Перед выходом из дома Дрозденко использует оксолиновую мазь, которая защищает слизистую носа.

Губернатор соблюдает гигиенические процедуры и на рабочем месте, несколько раз в день протирая руки бактерицидными салфетками.

Ранее мы рассказывали о том, что нарушение самоизоляции в Ленобласти будет караться штрафом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области