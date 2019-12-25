Нарушение самоизоляции в Ленобласти будет караться штрафом

Соответсвующее заявление сделал губернатор региона.

Александр Дрозденко призвал депутатов ЗаКСА Ленинградской области внести проект о новых мерах по сдерживанию распространения коронавируса. В частности, предлагается ввести административную ответственность за нарушение карантина.

По словам главы региона, при выявлении зараженного на территории региона необходимо организовать его срочную госпитализацию. Все люди, контактировавшие с больными, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Им будет выплачено больничное пособие.

Это режим полной изоляции внутри своего жилища, неважно, коттедж это, дача или квартира. Нам придется обрабатывать подъезд. Все, кто находится там, живет рядом, переходят на первичный жесткий карантинный режим до проведения анализов. <...> Выход за периметр будет подвергаться административному штрафу. — объяснил губернатор

Как отмечалось ранее, общественные пространства на время пандемии закрываться не будут. Однако Роспотребнадзор вводит для посетителей жесткие меры. Так, жители региона, решившие направиться магазин, должны находиться в метре друг от друга. В кафе и ресторанах за столиком можно сидеть только поодиночке, при этом, соблюдая дистанцию в полтора метра от других посетителей. В залах кинотеатров пустые кресла будут чередоваться с занятыми местами, а в торговых центрах введут ограничение на вход в том случае, если людей соберётся слишком много.

Ранее мы рассказывали о том, что больница Боткина откроет лабораторию для тестов на новый коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области